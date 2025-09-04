Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Eric ve Donald Trump Jr.'ın Bitcoin şirketi 'American Bitcoin Corp'un hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde 14,52 dolara kadar yükseldikten sonra gün sonunda yüzde 16,5 ile 8,04 dolardan işlem gördü.

Bu kapanış fiyatı, American Bitcoin'in 2 Eylül'deki borsa başvurusunda belirttiği 908,6 milyon adet mevcut hisseye göre, Trump oğullarının hisselerinin 1,5 milyar dolar değerine çıktığını gösterdi.

American Bitcoin Yönetim Kurulu Başkanı Asher Genoot, daha önce verdiği bir röportajda şirketin yaklaşık yüzde 20'sinin Eric Trump ve Donald Trump Jr.'a ait olduğunu söylemişti.

Eric Trump Çarşamba günü verdiği bir röportajda, "Kripto paralar patlama yaşıyor. Şu anda, kripto para sektörünün yaptığım işin en az yüzde 50'si olduğunu söyleyebilirim" demişti.

Görsel: Associated Press

"BABAMIN BİZİM İŞLERİMİZLE İLGİSİ YOK"

Trump ailesinin kripto para dünyasına yaptığı atılımlar, Demokrat Parti'deki isimler ve hükümet etiği gözlemcileri tarafından eleştirilerine maruz kalmıştı. Eleştirmenler, Trump ailesinin kripto paralardan kâr elde ederken, başkanın sektöre yönelik düzenlemeleri ve yaptırımları gevşettiğini söylüyor. Trump'ın oğlu Eric Trump ise Çarşamba günü bu tür eleştirileri 'çılgınca' olarak nitelendirerek "Babamın bu girişimle kesinlikle hiçbir ilgisi yok. O bir ülkeyi yönetiyor. Bizim işlerimizle hiçbir şekilde, biçimde ilgisi yok" derken şirketin baş strateji sorumlusu olarak şirketteki rolünü bir sözcüye benzettiğini söyledi. Eric Trump "Kripto para uzun süre çok kötüydü. Mesajlarını iletmekte gerçekten zorlandılar. Sanırım son 12 ila 18 ayda kripto paranın en önemli sözcülerinden biri oldum. Sadece ABD'de değil, dünya çapında bu konuda harika bir ses verebildiğimi düşünüyorum" diye ekledi.