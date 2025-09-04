Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.809,65 %0,67
        DOLAR 41,1775 %0,05
        EURO 48,0758 %0,12
        GRAM ALTIN 4.689,59 %-0,45
        FAİZ 40,89 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 54,18 %-0,66
        BITCOIN 110.689,00 %-1,40
        GBP/TRY 55,4166 %0,07
        EUR/USD 1,1653 %-0,08
        BRENT 67,03 %-0,84
        ÇEYREK ALTIN 7.667,36 %-0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın iki büyük oğlunun Bitcoin şirketi, Çarşamba günü borsada ilk kez işlem görmeye başladığından bu yana değerini iki katından fazla artırdı. Böylece Trump'ın oğulların şirketteki hisse değeri 1,5 milyar doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları Eric ve Donald Trump Jr.'ın Bitcoin şirketi 'American Bitcoin Corp'un hisseleri, Nasdaq'taki ilk işlem gününde 14,52 dolara kadar yükseldikten sonra gün sonunda yüzde 16,5 ile 8,04 dolardan işlem gördü.

        Bu kapanış fiyatı, American Bitcoin'in 2 Eylül'deki borsa başvurusunda belirttiği 908,6 milyon adet mevcut hisseye göre, Trump oğullarının hisselerinin 1,5 milyar dolar değerine çıktığını gösterdi.

        American Bitcoin Yönetim Kurulu Başkanı Asher Genoot, daha önce verdiği bir röportajda şirketin yaklaşık yüzde 20'sinin Eric Trump ve Donald Trump Jr.'a ait olduğunu söylemişti.

        REKLAM

        Eric Trump Çarşamba günü verdiği bir röportajda, "Kripto paralar patlama yaşıyor. Şu anda, kripto para sektörünün yaptığım işin en az yüzde 50'si olduğunu söyleyebilirim" demişti.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        "BABAMIN BİZİM İŞLERİMİZLE İLGİSİ YOK"

        Trump ailesinin kripto para dünyasına yaptığı atılımlar, Demokrat Parti'deki isimler ve hükümet etiği gözlemcileri tarafından eleştirilerine maruz kalmıştı. Eleştirmenler, Trump ailesinin kripto paralardan kâr elde ederken, başkanın sektöre yönelik düzenlemeleri ve yaptırımları gevşettiğini söylüyor. Trump'ın oğlu Eric Trump ise Çarşamba günü bu tür eleştirileri 'çılgınca' olarak nitelendirerek "Babamın bu girişimle kesinlikle hiçbir ilgisi yok. O bir ülkeyi yönetiyor. Bizim işlerimizle hiçbir şekilde, biçimde ilgisi yok" derken şirketin baş strateji sorumlusu olarak şirketteki rolünü bir sözcüye benzettiğini söyledi. Eric Trump "Kripto para uzun süre çok kötüydü. Mesajlarını iletmekte gerçekten zorlandılar. Sanırım son 12 ila 18 ayda kripto paranın en önemli sözcülerinden biri oldum. Sadece ABD'de değil, dünya çapında bu konuda harika bir ses verebildiğimi düşünüyorum" diye ekledi.

        Görsel: Reuters
        Görsel: Reuters

        BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

        Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt de bu hafta Trump'ın bu süreçte nasıl etkileşime girdiği soruya "Ne Başkan ne de ailesi hiçbir zaman çıkar çatışmasına girmedi ve girmeyecek" diyerek yanıt verdi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!