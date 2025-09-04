Türkiye’de çocuk suçluluğu, artık toplumsal güvenliği doğrudan tehdit eden en ciddi meselelerden biri haline geldi. Son yıllarda çocukların karıştığı cinayet, yaralama, gasp ve kurşunlama olaylarında büyük bir artış yaşanıyor. Hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı bu gidişata karşı kapsamlı adımlar atarken, uzmanlara göre sorun yalnızca yakalama ve cezalandırmayla çözülemeyecek kadar derin.

1 YILDA 200 BİN ÇOCUK SUÇA SÜRÜKLENDİ

Adalet Bakanlığı ve TÜİK verileri kaygı verici tabloyu gözler önüne seriyor. 2024 yılında çocukların taraf olduğu olay sayısı 600 binin üzerine çıktı; bu olaylarda yaklaşık 200 bin çocuk suça sürüklendi. En sık işlenen suçlar arasında saldırı, hırsızlık ve uyuşturucu öne çıkıyor. Ancak en dikkat çekici nokta, ağır suçlardaki artış. On yıl önce daha çok mala karşı suçlara karışan çocukların, bugün cinayet ve silahlı yaralama dosyalarında faili olarak öne çıktığı görülüyor.

ÇETELER ÇOCUKLARI KULLANIYOR

Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre suç örgütleri, çocukları özellikle tetikçi olarak kullanıyor. “Yaş indirimiyle kurtulursun” vaadiyle kandırılan çocuklar, belirli ücretler karşılığında ağır suçlara yönlendiriliyor. Kriminologlar, bu çocukların yalnızca yoksulluk veya sokak kültürü nedeniyle değil, aynı zamanda medyada pompalanan mafya ve şiddet içerikli dizilerin etkisiyle de suça sürüklendiğini vurguluyor. Bu içerikler şiddeti meşrulaştırıyor, mafya figürlerini kahramanlaştırıyor ve çocukların gözünde suçu cazip hale getiriyor.

REKLAM ÖZEL EKİPLER SAHADA Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda İçişleri Bakanlığı, çocuk suçluluğuyla mücadele için özel ekipler kurdu. Fail çocukların karıştığı dosyalar kısa sürede aydınlatılıyor. Ancak uzmanlara göre mesele yalnızca suçluları yakalamakla bitmiyor. Riskli bölgelerde sosyal destek programlarının artırılması, eğitim, kültür ve spor faaliyetleriyle çocukların topluma kazandırılması gerektiği dile getiriliyor. CİNAYETTE İNDİRİM KALKIYOR Adalet Bakanlığı, Minguzzi cinayetinden bu yana çocuk suçluluğu konusunda kapsamlı bir taslak üzerinde çalışıyor. Çalışmanın odağında Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi var. Bu madde yaş küçüklüğünü düzenliyor ve mevcut haliyle 15–18 yaş arasındaki çocukların cezalarında otomatik indirim öngörüyor. Yeni taslağa göre bu sistem değişecek. Hakimlere takdir yetkisi tanınacak; özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak. Böylece çocukların “yaş indirimiyle kurtulursun” vaadiyle suç örgütlerinin eline düşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. REKLAM Düzenleme yalnızca ceza indirimlerini kaldırmakla sınırlı olmayacak. Çocukları suça sürükleyen aileler hakkında cezai yaptırımlar öngörülüyor. Önleyici tedbirleri yerine getirmeyen kamu görevlileri de sorumlu tutulacak.