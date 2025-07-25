31.maddede değişiklik gündemde! Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların suçtan korunmasının devlet ve aile açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın yasal düzenleme noktasında talimatları oldu” açıklamasını yaptı.

31. MADDEDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Halihazırda yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesine göre;

– 12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor.

– 15-18 yaş aralığındaki çocuklar, tam ceza sorumluluğuna sahip kabul ediliyor. Ancak yaş küçüklüğü nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı verilecek cezalarda belirli oranlarda indirim uygulanabiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 15 yaşını doldurmuş çocukların “kasten öldürme, cinsel saldırı, işkence” gibi ağır suçları işlemeleri halinde bu indirimin kaldırılması seçeneği de masada.

CEZALAR KADEMELENECEK, AİLE VE ÇETELERE DE YAPTIRIM GELİYOR

Yapılması planlanan değişiklik kapsamında, çocuklara verilecek cezaların yaş gibi kriterlere göre yeniden kademelendirilmesi, suça sürükleyen çete üyeleri veya aile bireylerine yönelik daha caydırıcı yaptırımlar getirilmesi de değerlendiriliyor.

İLGİLİ BAKANLIKLARIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi beklenen düzenleme öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan görüş alınması planlanıyor.