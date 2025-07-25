Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 31.maddede değişiklik gündemde! Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda | Son dakika haberleri

        31.maddede değişiklik gündemde! Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda

        Son dönemde kamuoyunu derinden sarsan çocuk cinayetleri ve suça sürüklenen çocuk vakalarındaki artış, hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanunu'nun çocuklara ilişkin hükümlerinde kapsamlı bir değişiklik için çalışmalara başladı. Habertürk'ten Arzu Türkuçar'ın haberi..

        Giriş: 25.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların suçtan korunmasının devlet ve aile açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın yasal düzenleme noktasında talimatları oldu” açıklamasını yaptı.

        31. MADDEDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

        Halihazırda yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesine göre;

        – 12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor.

        – 15-18 yaş aralığındaki çocuklar, tam ceza sorumluluğuna sahip kabul ediliyor. Ancak yaş küçüklüğü nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı verilecek cezalarda belirli oranlarda indirim uygulanabiliyor.

        Yeni düzenlemeyle birlikte, 15 yaşını doldurmuş çocukların “kasten öldürme, cinsel saldırı, işkence” gibi ağır suçları işlemeleri halinde bu indirimin kaldırılması seçeneği de masada.

        CEZALAR KADEMELENECEK, AİLE VE ÇETELERE DE YAPTIRIM GELİYOR

        Yapılması planlanan değişiklik kapsamında, çocuklara verilecek cezaların yaş gibi kriterlere göre yeniden kademelendirilmesi, suça sürükleyen çete üyeleri veya aile bireylerine yönelik daha caydırıcı yaptırımlar getirilmesi de değerlendiriliyor.

        İLGİLİ BAKANLIKLARIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

        Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi beklenen düzenleme öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan görüş alınması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı