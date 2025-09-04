Habertürk
        Haberler Dünya Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama: Bunu başaracağız | Dış Haberler

        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama: Bunu başaracağız

        ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir şeyler olacak, ama henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 04.09.2025 - 07:50 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:50
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı, artan belirsizliğe rağmen, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının sağlanması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

        CBS News'e konuşan Trump, "İzliyorum, görüyorum ve Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bu konu hakkında konuşuyorum. Bir şeyler olacak, ama henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm Haberi Görüntüle

        PUTİN: ZELENSKIY MOSKOVA'YA GELİRSE GÖRÜŞÜRÜM

        Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada, sağduyunun galip gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir anlaşmayla sona erdirilebileceğini ve tünelin ucunda ışık olduğunu söyledi.

        Çözülmemesi durumunda ise askeri olarak çözülmesi gerekeceğini belirtti. Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy'le ilgili, "Moskova'ya gelirse görüşürüm" dedi.

