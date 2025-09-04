Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama: Bunu başaracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, artan belirsizliğe rağmen, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının sağlanması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

CBS News'e konuşan Trump, "İzliyorum, görüyorum ve Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bu konu hakkında konuşuyorum. Bir şeyler olacak, ama henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada, sağduyunun galip gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir anlaşmayla sona erdirilebileceğini ve tünelin ucunda ışık olduğunu söyledi.

Çözülmemesi durumunda ise askeri olarak çözülmesi gerekeceğini belirtti. Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy'le ilgili, "Moskova'ya gelirse görüşürüm" dedi.