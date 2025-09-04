Ay tutulması, gezegenlerin karşıt konumları ve göksel örtülmeler… Eylül’de gökyüzü görenleri büyüleyecek bir dizi sürpriz sunuyor.

EYLÜL AYINDA GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLECEK EN ÖNEMLİ 6 ASTRONOMİK OLAY

TAM AY TUTULMASI – 7 EYLÜL

7 Eylül’de 17:30 - 18:52 GMT saatleri arasında gece gökyüzü tam bir Ay tutulmasıyla süslenecek. Bu sırada Ay, Dünya atmosferinden geçen güneş ışığının kırılması nedeniyle kırmızımsı bir renge bürünecek; bu olaya “Kanlı Ay” denir. Tutulma, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika’nın batısı, Güney Amerika’nın doğusu ve Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusları ile Arktik ve Antarktika’dan izlenebilecek. Ay, bu süreçte Kova takımyıldızında yer alacak. Optik yardım olmasa da, dürbün veya küçük bir teleskopla Ay yüzeyindeki renk değişimlerini daha net gözlemleyebilirsiniz.

ÜLKER TAKIMYILDIZININ AY ÖRTÜLMESİ – 12 EYLÜL

12 Eylül’ün erken saatlerinde Ay, Ülker (Pleiades) yıldız kümesinin önünden geçecek ve yıldızları yaklaşık 20:30 - 22:50 GMT saatleri arasında kısa süreliğine gizleyecek. Bu olay, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Batı Asya’dan izlenebilecek; diğer bölgelerde ise Ay, Ülker’in 1° yakınından geçecek.

VENÜS, AY VE REGULUS BULUŞMASI VE VENÜS'ÜN AY ÖRTÜLMESİ – 19 EYLÜL 19 Eylül sabahı, Venüs (-3,9 kadir), Regulus (1,4 kadir) ve hilal Ay, Aslan takımyıldızında nadir bir üçlü oluşturacak. Bu göksel buluşma, Dünya'nın her yerinden çıplak gözle görülebilecek. Ayrıca 10:34 - 14:26 GMT saatleri arasında Ay, parlak Venüs'ün önünden geçecek; bu Ay örtülmesi Afrika, Avrupa, Batı Rusya, Kanada, Grönland ve Asya'dan izlenebilecek. Diğer bölgelerde Venüs, Ay'a sadece 0°48'lik yakınlıkta görünecek. SATÜRN KARŞIT KONUMDA – 21 EYLÜL 21 Eylül'de Satürn, yılın en iyi görünürlüğüne sahip olduğu karşıt konuma ulaşacak. Güneş'in tam karşısında yer alan Satürn, gün batımından itibaren tüm gece boyunca 0,6 kadir parlaklığıyla parlayacak. Balık takımyıldızındaki Satürn, sabit altın rengiyle çevresindeki yıldızları adeta gölgede bırakacak. KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI – 21 EYLÜL Aynı gün, bazı bölgelerde kısmi bir Güneş tutulması yaşanacak. 17:29 - 21:53 GMT saatleri arasında Ay, Güneş'in %85,5'ini örtecek. Bu muhteşem manzara Avustralya, Yeni Zelanda, Antarktika ve Pasifik Adaları'ndan izlenebilecek.