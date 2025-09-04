Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Eylül ayında gökyüzünde oluşacak birbirinden etkileyici astronomik olaylar

        Gökyüzü tutkunlarına Eylül rehberi: Ay, Güneş ve gezegenler

        Eylül ayında gökyüzü adeta bir görsel şölen sunacak! Kanlı Ay'dan kısmi Güneş tutulmasına, Satürn ve Neptün'ün en parlak halleri gözleri kamaştıracak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 07:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ay tutulması, gezegenlerin karşıt konumları ve göksel örtülmeler… Eylül’de gökyüzü görenleri büyüleyecek bir dizi sürpriz sunuyor.

        EYLÜL AYINDA GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLECEK EN ÖNEMLİ 6 ASTRONOMİK OLAY

        TAM AY TUTULMASI – 7 EYLÜL

        7 Eylül’de 17:30 - 18:52 GMT saatleri arasında gece gökyüzü tam bir Ay tutulmasıyla süslenecek. Bu sırada Ay, Dünya atmosferinden geçen güneş ışığının kırılması nedeniyle kırmızımsı bir renge bürünecek; bu olaya “Kanlı Ay” denir. Tutulma, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika’nın batısı, Güney Amerika’nın doğusu ve Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusları ile Arktik ve Antarktika’dan izlenebilecek. Ay, bu süreçte Kova takımyıldızında yer alacak. Optik yardım olmasa da, dürbün veya küçük bir teleskopla Ay yüzeyindeki renk değişimlerini daha net gözlemleyebilirsiniz.

        REKLAM
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Neden rüya görüyoruz?
        Neden rüya görüyoruz?

        ÜLKER TAKIMYILDIZININ AY ÖRTÜLMESİ – 12 EYLÜL

        12 Eylül’ün erken saatlerinde Ay, Ülker (Pleiades) yıldız kümesinin önünden geçecek ve yıldızları yaklaşık 20:30 - 22:50 GMT saatleri arasında kısa süreliğine gizleyecek. Bu olay, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Batı Asya’dan izlenebilecek; diğer bölgelerde ise Ay, Ülker’in 1° yakınından geçecek.

        VENÜS, AY VE REGULUS BULUŞMASI VE VENÜS’ÜN AY ÖRTÜLMESİ – 19 EYLÜL

        19 Eylül sabahı, Venüs (-3,9 kadir), Regulus (1,4 kadir) ve hilal Ay, Aslan takımyıldızında nadir bir üçlü oluşturacak. Bu göksel buluşma, Dünya’nın her yerinden çıplak gözle görülebilecek. Ayrıca 10:34 - 14:26 GMT saatleri arasında Ay, parlak Venüs’ün önünden geçecek; bu Ay örtülmesi Afrika, Avrupa, Batı Rusya, Kanada, Grönland ve Asya’dan izlenebilecek. Diğer bölgelerde Venüs, Ay’a sadece 0°48’lik yakınlıkta görünecek.

        REKLAM

        SATÜRN KARŞIT KONUMDA – 21 EYLÜL

        21 Eylül’de Satürn, yılın en iyi görünürlüğüne sahip olduğu karşıt konuma ulaşacak. Güneş’in tam karşısında yer alan Satürn, gün batımından itibaren tüm gece boyunca 0,6 kadir parlaklığıyla parlayacak. Balık takımyıldızındaki Satürn, sabit altın rengiyle çevresindeki yıldızları adeta gölgede bırakacak.

        KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI – 21 EYLÜL

        Aynı gün, bazı bölgelerde kısmi bir Güneş tutulması yaşanacak. 17:29 - 21:53 GMT saatleri arasında Ay, Güneş’in %85,5’ini örtecek. Bu muhteşem manzara Avustralya, Yeni Zelanda, Antarktika ve Pasifik Adaları’ndan izlenebilecek.

        EYLÜL EKİNOKSU – 22 EYLÜL

        22 Eylül, ekinoks zamanı; yani Dünya’nın ekseni Güneş’e ne eğik ne de uzak konumda olacak. Bu an, gündüz ve gecenin neredeyse eşit olmasını sağlayacak. Kuzey Yarımküre için astronomik sonbaharın, Güney Yarımküre için ise ilkbaharın başlangıcını simgeleyecek.

        REKLAM

        NEPTÜN KARŞIT KONUMDA VE 47 TUCANAE KÜRESSEL KÜMESİ – 23 EYLÜL

        Ayın ilerleyen günlerinde, 23 Eylül’de Neptün karşıt konuma ulaşacak ve en parlak görünüme kavuşacak. Çıplak gözle görülemese de teleskop veya dürbünle soluk bir nokta olarak izlenebilecek. Aynı dönemde, 47 Tucanae küresel kümesi gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşacak. Dürbün veya teleskopla bakıldığında, birbirine sıkıca bağlı yüz binlerce yıldızdan oluşan parıldayan bir küre olarak gözlemlenebilecek. Bu olay sadece Güney Yarımküre’den izlenebilir.

        Kaynak: starwalk.space/nationalgeographic

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller