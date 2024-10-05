Yıldızları bir de gökbilimcilerin gözünden görmeye hazır mısınız? İşte Güneş'ten Nötron Yıldızlarına uzay keşfi!

İçlerindeki hidrojeni çok yavaş bir şekilde tüketirler ve bu nedenle milyarlarca yıl boyunca ana dizi evresinde kalabilirler. Kırmızı cüceler genellikle evrenin en yaşlı yıldızları olarak kabul edilir ve bazıları evrenin mevcut yaşından daha uzun süre var olabilir.