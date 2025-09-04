Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı - 4 Eylül Hava Durumu

        Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu, Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz etkili olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Giriş: 04.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:33
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 26°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 26°
        Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

