        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!

        Şanlıurfa'da, 48 yaşındaki Ahmet Yıldız, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 59 yaşındaki ağabeyi Ali Yıldız'ı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız, tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 09:03 Güncelleme: 04.09.2025 - 09:03
        Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yıldız (48) ile ağabeyi Ali Yıldız (59) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        YANINDAKİ TÜFEKLE AĞABEYİNİ VURDU

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Yıldız, yanında bulunan tüfekle ağabeyine ateş etti. Ali Yıldız kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Ali Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
