        Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Rodrigo Zalazar - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Rodrigo Zalazar

        Transferleri üst üste açıklayan ve taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı ve Braga'dan Rodrigo Zalazar'ı listesine aldığı belirtildi.

        Giriş: 04.09.2025 - 13:18 Güncelleme: 04.09.2025 - 13:18
        Yaptığı transferleri art arda açıklayan Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

        Avrupa Ligi için listesini gönderen sarı-lacivertlerin, transferde takviyeye devam edeceği iddia edildi.

        F.BAHÇE'DEN ZALAZAR HAMLESİ

        Portekiz basınına göre; Fenerbahçe, Braga'dan 26 yaşındaki orta saha Rodrigo Zalazar'ı radarına aldı.

        Bu sezon ligde ve Avrupa elemelerinde 8 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 5 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 591 dakika sahada kaldı.

        2028'e kadar sözleşmesi bulunan Zalazar'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gözüküyor.

