Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası: Rodrigo Zalazar
Transferleri üst üste açıklayan ve taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı ve Braga'dan Rodrigo Zalazar'ı listesine aldığı belirtildi.
Yaptığı transferleri art arda açıklayan Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Avrupa Ligi için listesini gönderen sarı-lacivertlerin, transferde takviyeye devam edeceği iddia edildi.
F.BAHÇE'DEN ZALAZAR HAMLESİ
Portekiz basınına göre; Fenerbahçe, Braga'dan 26 yaşındaki orta saha Rodrigo Zalazar'ı radarına aldı.
Bu sezon ligde ve Avrupa elemelerinde 8 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 5 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 591 dakika sahada kaldı.
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Zalazar'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gözüküyor.