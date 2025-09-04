Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Gürcistan-Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Gürcistan-Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Gürcistan-Türkiye maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası yoluna kayıpsız başlamak istiyor...

        Giriş: 04.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 04.09.2025 - 17:46
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        STAT: Boris Paichadze Ulusal Stadı

        HAKEM: Davide Massa (İtalya)

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TV8

        GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

        TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail Yüksek, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem.

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor.

        Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.

        Grubun diğer maçında, TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak.

        Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 2. maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

        GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçındaki rakibi Gürcistan ile 7. kez karşı karşıya geliyor.

        Türkiye, 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

        SON MAÇ EURO 2024'TE

        Türkiye ile Gürcistan son maçlarını geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynadı.

        BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan grup karşılaşmasını ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

        Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktüroğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.

