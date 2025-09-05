Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde yeni kolaylık

Yunanistan'ın Türkiye'de Schengen vize işlemlerini yürüten Kosmos Vize Hizmetleri, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvurularında yeni kolaylıkların uygulamaya alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kolaylaştıracak "kademeli vize uygulaması (Cascade)" sistemini hayata geçirdi.

Yeni uygulama, Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'den kısa süreli Schengen vizesi başvurusunda bulunan tüm Türk vatandaşlarını kapsıyor; kamyon şoförleri bu uygulamanın dışında tutuluyor.

Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Başvurularında Yeni Kolaylıklar Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kolaylaştıran “kademeli vize uygulama (Cascade)” Sistemi:

++ pic.twitter.com/b7peVMes6H — Kosmos Vize Hizmetleri (@Kosmos_Vize) September 5, 2025

Başvuru sahiplerinin geçmişte aldıkları Schengen vizelerini kurallara uygun şekilde kullanmış ve güvenilir yolcular olması gerekiyor.

REKLAM

Bu düzenleme ile getirilen kolaylıklar şöyle:

• Son üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp bu vizeleri doğru şekilde kullanan Türk vatandaşlarına 1 yıl süreli, çok girişli Schengen vizesi verilebilecek.

• İlk vize, planlanan seyahat süresine uygun olarak (tek veya çok girişli) düzenlenecek. İkinci vize, altı ay içinde 90 gün geçerli, çok girişli bir vize olabilecek.

• Bir yıllık vizeyi doğru kullanan kişiler, pasaportlarının geçerlilik süresi yeterli ise daha sonra sırasıyla 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vize takip edebilir.