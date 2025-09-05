Habertürk
        Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu!

        Muğla'da, tatil yapan 34 yaşındaki Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 14:57 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:31
        Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu!
        Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen Saliha Kılıç'tan (34) 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre Kılıç'ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

        Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

        #Denizli
        #Muğla
        #Son dakika haberler
