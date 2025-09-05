YSK, CHP'nin itirazını kabul etti

Can Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (CHP), CHP’nin İstanbul’daki itirazlarını kabul etti. İlçe Seçim Kurulları’nın kongreleri durdurma kararları kaldırıldı. CHP’nin İstanbul’da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

CHP, YSK'YA İTİRAZ ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul’da kongre sürecinde kritik bir krizle karşı karşıya kalmıştı. İstanbul’un Ataşehir, Esenyurt, Başakşehir, Güngören, Sancaktepe, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek CHP kongrelerini durdurmuştu. CHP bu kararlara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu.

DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

REKLAM

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kısa süre önce CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmış, ayrıca CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olarak ilçe kongre çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına hükmetmişti. Bu karar üzerine seçim kurullarından peş peşe kongre durdurma kararları gelmişti.

YSK KARARINI VERDİ

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin yaptığı itirazları kabul ederek ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarını kaldırdı. Böylece CHP’nin İstanbul’da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.