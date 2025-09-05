Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem YSK, CHP'nin itirazını kabul etti

        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki itirazlarını kabul etti. İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararları kaldırıldı. CHP'nin İstanbul'da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan YSK, asliye hukuk mahkemesinin bu konuda yetkisinin olduğuna yönelik CHP başvurusunu ise reddetti. Buna göre CHP İstanbul İl yönetiminin görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı devam edecek

        Giriş: 05.09.2025 - 16:46 Güncelleme: 05.09.2025 - 17:13
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        Can Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (CHP), CHP’nin İstanbul’daki itirazlarını kabul etti. İlçe Seçim Kurulları’nın kongreleri durdurma kararları kaldırıldı. CHP’nin İstanbul’da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu

        CHP, YSK'YA İTİRAZ ETMİŞTİ

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul’da kongre sürecinde kritik bir krizle karşı karşıya kalmıştı. İstanbul’un Ataşehir, Esenyurt, Başakşehir, Güngören, Sancaktepe, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek CHP kongrelerini durdurmuştu. CHP bu kararlara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu.

        DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kısa süre önce CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek mevcut il yönetimini görevden uzaklaştırmış, ayrıca CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olarak ilçe kongre çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına hükmetmişti. Bu karar üzerine seçim kurullarından peş peşe kongre durdurma kararları gelmişti.

        YSK KARARINI VERDİ

        Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin yaptığı itirazları kabul ederek ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarını kaldırdı. Böylece CHP’nin İstanbul’da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

        GEÇİCİ İL YÖNETİMİ GÖREVE DEVAM EDECEK

        Öte yandan YSK, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu konuda yetkisinin olduğuna yönelik CHP başvurusunu ise reddetti. Bu da CHP İstanbul İl yönetiminin görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin kararının devam edeceği anlamına geliyor.

