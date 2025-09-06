Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, yarın Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. A Milliler, sahasında galip gelerek, grup liderliği için büyük bir avantaj elde etmeyi planlıyor.

        Giriş: 06.09.2025 - 09:34 Güncelleme: 06.09.2025 - 09:34
        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

        Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh olacak.

        2

        Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

        Grubun diğer maçında yarın TSİ 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

        3

        İSPANYA SON AVRUPA ŞAMPİYONU

        İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

        Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

        4

        TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

        Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

        Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

        5

        GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        6

        MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

        A Milli Takım'ın İspanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

        Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

        7

        İSPANYA'NIN ADAY KADROSU

        İspanya'nın aday kadrosunda, sezon başında Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan forvet oyuncusu Alvaro Morata da yer alıyor.

        Teknik direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen İspanya'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

        Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

        Orta Saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Fermin Lopez (Barcelona)

        Forvet: Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como)

