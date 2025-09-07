Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in yüksek kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Ankara çevrelerinde kuvvetli olacak. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 09:23 Güncelleme: 07.09.2025 - 09:23
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 27°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 26°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Bulutlu 24°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 30°
        Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40 - 60 km / saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgar, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

