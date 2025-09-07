Yıl 2000… Ekim ayının son günleriydi. Anadolu Yakası’nda “C bölgesi” olarak bilinen bölgede sabah göreve başlayan Cinayet Masası’nın deneyimli isimleri İsmail Özkan ve Hasan Pehlivan, ilk iş olarak telsizden bağlı bulundukları birime görev başı yaptıklarını bildirdi. Telsiz muhaberesinde Özkan, Cinayet Masası nöbetçi amirliğine geceden kalma ve takip edilmesi gereken bir olay olup olmadığını sordu. Kendi sorumluluk alanlarında herhangi bir vaka bulunmadığı bilgisi verildi.

Deneyimli dedektifler, kahvaltı için girdikleri kafede kısa süre sonra gelişecek olaydan habersizdi. Birkaç dakika içinde yaşanacak cinayet vakası, filmleri aratmayacak bir takibin başlangıcı olacaktı.

ÜSKÜDAR’DA SİLAHLI KAVGA

Kısa bir süre sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün telsiz kanalında yoğun bir trafik başladı. Merkez, önce Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini, ardından Cinayet Masası’nı anons ederek silahlı kavga ihbarı aldıklarını ve verilen adrese derhal gidilmesini istedi.

Anons edilen ekip, Cinayet Masası’nın deneyimli isimleri İsmail Özkan ve ortağı Hasan Pehlivan’dı. Kahvaltılarını yarıda bırakan dedektifler hızla adrese hareket etti.

GÖZÜNDEKİ MORLUK KATİLİ ELE VERDİ Kişinin bir an için aradıkları şüpheli olmadığını düşündüğünü belirten cinayet uzmanı emekli polis memuru İsmail Özkan, o kritik detayı şöyle anlattı: “Onu bırakmadan önce gözlerine dikkatlice baktım. O anda bir gözünde morarma izi fark ettim. Morluk geçmek üzereydi ama hâlâ belli oluyordu. Bu, öldürdüğü adamla kavga sırasında aldığı bir yumruk iziydi ve muhtemelen gözü o yüzden mor kalmıştı. Hemen ‘Yat yere, Cinayet Masası!’ dedim. Yere yatırdım, arkadaşım da koşarak geldi. Onu etkisiz hale getirip kelepçeledik.” KATİL O ÇIKTI Olay jandarma bölgesinde gerçekleştiği için ilk olarak Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan soruşturmada, yakalanan kişinin Üsküdar’da kuyumcuyu öldüren katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Cinayet dedektifleri İsmail Özkan ve Hasan Pehlivan, Hollywood filmlerini aratmayacak bir yöntemle katili yakalamayı başardı. İkili, bu başarılarının ardından birçok önemli cinayet dosyasını çözüp Gayrettepe Cinayet Masası’nın unutulmaz isimleri arasında yer aldı.