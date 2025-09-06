Habertürk
        Haberler Dünya Nicolas Maduro Irak'ı örnek gösterdi | Dış Haberler

        Nicolas Maduro Irak'ı örnek gösterdi

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetiminin Venezuela hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirmesini reddederken, bunun bir yalan olduğunu ifade etti. Maduro, ABD işgali öncesi, Irak'ta kitle imha silahları olduğuna ilişkin iddiaları hatırlattı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.09.2025 - 19:37 Güncelleme: 06.09.2025 - 20:03
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        ABD Başkanı Donald Trump, yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Tren de Aragua örgütüne ait olduğunu bildirdiği bir uyuşturucu teknesini vurduklarını ifade etmişti.

        Trump, söz konusu örgütün Nicolas Maduro'nun kontrolünde olduğunu belirtmişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetiminin Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkilendirmesine dair açıklamada bulundu.

        Maduro, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilmesine dair iddiaları reddederken, bunun bir yalan olduğunu belirtti.

        ABD işgali öncesi, ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ta kitle imha silahları bulunduğuna dair iddialarını hatırlatan Maduro, Venezuela ile ilgili iddiaların da bunun gibi bir yalan olduğunu söyledi.

        Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2002’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve bu silahları terörist gruplara vermekle tehdit ettiğini öne sürmüştü.

        Irak'ta kurulan bir komisyon, 2005’te Irak'ın kitle imha silahları olmadığı sonucuna vardı.

        Dünyayı yanıltan Bush ise kitle imha silahları iddialarının doğru olmadığını ancak 2011'de kabul etmişti.

        MADURO'DAN UYARI

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." dedi.

        Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.

        Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı.

        Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

        "Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

        Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.

        ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

        Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.

        ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." ifadesini kullanmıştı.

        Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." şeklinde konuşmuştu.

