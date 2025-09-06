Nicolas Maduro Irak'ı örnek gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Tren de Aragua örgütüne ait olduğunu bildirdiği bir uyuşturucu teknesini vurduklarını ifade etmişti.

Trump, söz konusu örgütün Nicolas Maduro'nun kontrolünde olduğunu belirtmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetiminin Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkilendirmesine dair açıklamada bulundu.

Maduro, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilmesine dair iddiaları reddederken, bunun bir yalan olduğunu belirtti.

ABD işgali öncesi, ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ta kitle imha silahları bulunduğuna dair iddialarını hatırlatan Maduro, Venezuela ile ilgili iddiaların da bunun gibi bir yalan olduğunu söyledi.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2002’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve bu silahları terörist gruplara vermekle tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Irak'ta kurulan bir komisyon, 2005’te Irak'ın kitle imha silahları olmadığı sonucuna vardı.

Dünyayı yanıltan Bush ise kitle imha silahları iddialarının doğru olmadığını ancak 2011'de kabul etmişti.

MADURO'DAN UYARI Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." dedi. Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi. Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı. Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi: REKLAM "Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer." Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.