Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını koruyarak geliştiren, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket eden Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor.

1432 KAÇAK YAPI YIKILDI Bugüne kadar 1432 kaçak yapı yıkılırken, son olarak Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü sınırlarında, I. Derece Doğal Sit alanı içerisinde yer alan ve izinsiz şekilde inşa edilen yapının yıkımı gerçekleştirildi.

İZİNSİZ İNŞA EDİLEN OTEL VE RESTORAN Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanlarının tespit çalışmaları kapsamında toplam 920 m² alan üzerinde kurulu bulunan otel ve restoranın izinsiz inşa edildiği ve peribacalarına zarar verdiği belirlendi. REKLAM

EKİPLER TARAFINDAN YIKILDI Alanın I. Derece Doğal Sit statüsünde olması nedeniyle gerekli uyarıların yapılmasının ardından kaçak bina Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı.

"ÖZGÜN DOKUYA ZARAR VEREMEZLER" Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, “Kapadokya, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız.