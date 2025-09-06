Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi yönetim kurulu listesi için kritik bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli camiada geçmişte yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı, Sportif A.Ş. yönetiminde yer alacak.
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.