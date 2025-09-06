Habertürk
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

        Fenerbahçe'nin efsane ismi ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ve Fenerbahçe'nin mesleğiyle ilgili vereceği hiçbir görevden kaçınmayacağını dile getirdi.

        Giriş: 06.09.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:45
        1

        Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Saadettin Saran'ın kendisine yapmış olduğu futbol şube sorumluluğu teklifine sıcak bakmadığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli camianın geleceğine dair hayati unsurları barındıran bir seçimin arifesinde olduğunu ve belirsizlikleri netleştirmek adına açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini aktaran Kocaman, soruları yanıtladı.

        2

        Fenerbahçe'nin çok büyük camia olduğunu vurgulayan Kocaman, ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerine bir süre ara verdiğini ifade etti.

        3

        Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin her daim başarının ve yeni hedeflerin merkezi olduğunun altını çizerek "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerimde 2011 şampiyonluğu, 2013 UEFA Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası bulunan biri olarak aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir. Kimi zaman yıkıcı 3 Temmuz kumpasına rağmen Avrupa finalinin kıyısından dönmek, kimi zaman ise belirli belirsiz siluetlerin saldırısına göğüs gererek şampiyonluğa yürümek Fenerbahçe camiasının yakın dönem hafızasında nettir. Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir." ifadelerini kullandı.

        4

        "MESLEĞİMLE İLGİLİ FENERBAHÇE'NİN VERDİĞİ GÖREVDEN KAÇINMAM"

        Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ve Fenerbahçe'nin mesleğiyle ilgili vereceği hiçbir görevden kaçınmayacağını dile getirdi.

        5

        Camianın, sorunları aşacak kudrete ve dirayete sahip olduğunu kaydeden 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır. Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir." şeklinde görüş belirtti.

        6

        Ara verdiği süreçte durduğu pozisyon ve yaptığı konuşmaların "hiçbir göreve talip olmadığının ısrarlı ve açık bir göstergesi" olduğunu hatırlatan Kocaman, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

        "Son olarak; Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim."

