Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları altın madalya için sahnede: Finalde rakip İtalya! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede: Finalde rakip İtalya!

        Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya için sahneye çıkıyor. Ay-yıldızlılar, saat 15.30'da finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 07.09.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda tarihi finale çıkıyor.

        2

        Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

        3

        A Milli Takım ile İtalya arasındaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        FİNAL YOLCULUĞU

        A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

        Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

        5

        FİNAL ÖNCESİ NE DEDİLER?

        Eda Erdem: "Adım adım gelmeyi düşündük. Alnımızın akıyla finale kadar geldik. İnanılmaz bir emek ve mücadele var. İlklerin takımı olmaya devam ediyoruz. Bu takımla çok büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir mücadele vardı. Geride olduğumuz anda bile inancımızı asla kaybetmedik. Geri dönüşleri çok güzel yapmaya devam ediyoruz. Umarım finalde de şans ve toplar bizden yana olur. Finali heyecanla bekliyoruz."

        Gizem Örge: "Finalde olacağımız ilk günden beri inandığımız bir şeydi. Finalde son topa kadar mücadele edip kupayla evimize dönmek için her şeyi yapacağız."

        6

        Melissa Vargas: "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız."

        7

        İlkin Aydın: "İnşallah altın madalyayı alacağız."

        8

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz. İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?