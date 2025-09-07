Filenin Sultanları altın madalya için sahnede: Finalde rakip İtalya!

FİNAL ÖNCESİ NE DEDİLER?

Eda Erdem: "Adım adım gelmeyi düşündük. Alnımızın akıyla finale kadar geldik. İnanılmaz bir emek ve mücadele var. İlklerin takımı olmaya devam ediyoruz. Bu takımla çok büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir mücadele vardı. Geride olduğumuz anda bile inancımızı asla kaybetmedik. Geri dönüşleri çok güzel yapmaya devam ediyoruz. Umarım finalde de şans ve toplar bizden yana olur. Finali heyecanla bekliyoruz."

Gizem Örge: "Finalde olacağımız ilk günden beri inandığımız bir şeydi. Finalde son topa kadar mücadele edip kupayla evimize dönmek için her şeyi yapacağız."