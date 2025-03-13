İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
İstanbul'da, 16 yaşındaki Hüseyin Asil'in öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş etiği silahlı saldırıda zanlılar olay yerinden kaçtı
İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta, 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDAHayatını kaybeden 16 yaşındaki Hüseyin Asil.
DHA ve İHA'daki habere göre 16 yaşındaki Hüseyin Asil'in hayatını kaybettiği ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
SİLAHLI 3 KİŞİ ATEŞ AÇTI
Görüntülerde şüpheli 3 kişi, kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ZANLILAR KOŞARAK KAÇTI
Saldırı sonrası Hüseyin Asil'in yere düşmesi ve saldırganların olay yerinden koşarak kaçması da güvenlik kamerasına yansıdı.