Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 16 yaşındaki Hüseyin Asil böyle öldürüldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!

        İstanbul'da, 16 yaşındaki Hüseyin Asil'in öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş etiği silahlı saldırıda zanlılar olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta, 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi.

        SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hüseyin Asil.
        Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hüseyin Asil.

        DHA ve İHA'daki habere göre 16 yaşındaki Hüseyin Asil'in hayatını kaybettiği ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        SİLAHLI 3 KİŞİ ATEŞ AÇTI

        Görüntülerde şüpheli 3 kişi, kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Silahlı saldırı sonrası sokakta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        ZANLILAR KOŞARAK KAÇTI

        Saldırı sonrası Hüseyin Asil'in yere düşmesi ve saldırganların olay yerinden koşarak kaçması da güvenlik kamerasına yansıdı.

        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı