İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Dizdar Sokakta, 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hüseyin Asil.

DHA ve İHA'daki habere göre 16 yaşındaki Hüseyin Asil'in hayatını kaybettiği ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.