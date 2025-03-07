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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!

        İstanbul Bahçelievler'de, sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 16 yaşındaki H.A. isimli çocuk hayatını kaybetti. İki kişinin tedavisi sürerken polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:43
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        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
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        İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

        Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

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