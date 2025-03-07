3 el bombası, 3 tabanca ve 1 uzun namlulu silah... Çocuklardan cephane çıktı!
İstanbul'da, devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. İçerisinde, 18 yaşından küçük 4 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da olay saat 22.00 sıralarında, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi.
4 ÇOCUK ARAÇTA BEKLİYORDU
Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi.
BÖLGEYE TEM EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.
3 EL BOMBASI DA VAR
Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.
4'ÜNÜN DE YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK
Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.