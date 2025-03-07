Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 el bombası, 3 tabanca ve 1 uzun namlulu silah... Çocuklardan cephane çıktı | Son dakika haberleri

        3 el bombası, 3 tabanca ve 1 uzun namlulu silah... Çocuklardan cephane çıktı!

        İstanbul'da, devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. İçerisinde, 18 yaşından küçük 4 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 07:55 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklardan cephane çıktı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay saat 22.00 sıralarında, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi.

        4 ÇOCUK ARAÇTA BEKLİYORDU

        Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi.

        BÖLGEYE TEM EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

        REKLAM

        3 EL BOMBASI DA VAR

        Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        4'ÜNÜN DE YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

        Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi