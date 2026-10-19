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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya restoranda masasına gelen notu paylaştı

        Serenay Sarıkaya restoranda masasına gelen notu paylaştı

        Oyuncu Serenay Sarıkaya, gittiği bir restoranda kendisine iletilen tanışma isteği içerikli notu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman günlük hayatına dair kesitleri yayımlayan Serenay Sarıkaya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Sarıkaya, gittiği bir mekanda kendisine ulaştırılan sürpriz bir notu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

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        Paylaşılan mesajda, restorandaki bazı kişilerin ünlü oyuncuyla tanışma arzusunda olduğu ifade edildi. Sarıkaya'nın takipçileriyle paylaştığı notta, "Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar" ifadelerine yer verildi.

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        Notu gönderen kişilerin kimliği ve oyuncunun bu davete nasıl bir yanıt verdiği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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        Öte yandan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak Paris Moda Haftası kapsamında podyumda boy göstermişti. 34 yaşındaki oyuncu, kendinden emin hali ve enerjisiyle dikkat çekmişti.

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        Sarıkaya; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı küresel güzellik elçileriyle aynı podyumu paylaşmıştı.

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