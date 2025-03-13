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        Haberler Magazin Tanyeli entübe edildi - Magazin haberleri

        Tanyeli entübe edildi

        Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:26
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        Entübe edildi
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        Yaklaşık 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu dün akşam ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi.

        En son 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

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