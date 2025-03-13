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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadının kuyumcuyu soyma girişimi! Taşla başına vurdu!

        Kayseri'de, bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına geldiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Kadın, çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:33
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        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
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        Kayseri'de edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda meydana gelen olayda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın; sarrafın altınları gösterdiği sırada yanında bulunan taşla kafasına vurdu.

        KUYUMCUYA BİBER GAZI DA SIKTI

        Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi.

        KUYUMCU HASTANEYE KALDIRILDI

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        Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ise kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        #kayseri
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