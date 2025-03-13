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        Doğum yapanlar için 5 yılda 337 milyar TL

        TBMM'de görüşülmekte olan kanun teklifi ile artırılan doğum yardımları için 2025 – 2029 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde toplam 337 milyar lira ödeme yapılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 3.000 liradan 4.000 liraya çıkartılması nedeniyle 2025 yılında yapılacak ilave ödeme tutarı 28,4 milyar TL olacak

        Giriş: 13.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:36
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        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
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        Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılması ve doğum yardımlarının artırılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine başlandı. Komisyona sunulan kanun teklifinin etki analizine göre, birden fazla dosyadan aylık veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapıldığından ikramiye ödenecek kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörüldü. İkramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasının 2025 yılı ilave maliyeti ise 28,4 milyar lira olarak tahmin edildi. Buna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda toplam 113,6 milyar lira ikramiye ödenecek.

        Kanun teklifi ile Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğan çocukları için doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı ilk çocukta tek seferde 5.000 TL olacak. İkinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık 1.500 TL, ikinci ve sonraki çocuk için ise yine 60 ay boyunca aylık 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.

        Etki analizine göre doğum yardımı için 2025 yılında 22,8 milyar TL, 2026 yılında 45,7 milyar TL, 2027’de 67,6 milyar TL, 2028’de 89,5 milyar TL ve 2029 yılında da 111,4 milyar TL olmak üzere beş yılda toplam 337 milyar lira ödenecek.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #EMEKLİ İKRAMİYESİ
        #bayram ikramiyesi
        #Doğum yardımı
        #TBMM
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