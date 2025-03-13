Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

VÜCUDUNDA 8 BIÇAK DARBESİ SAPTANDI

AA'daki habere göre ihbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.