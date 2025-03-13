Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
Çorum'da Eşref Kış, teravih namazından döndüğünde 76 yaşındaki eşi Hatice Kış'ın defalarca bıçaklanan ve yakılan cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının gasp edildiği, kolundaki 3 altın bilezik ile bir miktar altınının gasp edildiği belirlendi
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.
VÜCUDUNDA 8 BIÇAK DARBESİ SAPTANDI
AA'daki habere göre ihbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.
KOLUNDAKİ 3 BİLEZİĞİ GASP ETMİŞLER
Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasp ederek evden uzaklaştığı tespit edildi.
ZANLILAR ARANIYOR
Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.