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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!

        Çorum'da Eşref Kış, teravih namazından döndüğünde 76 yaşındaki eşi Hatice Kış'ın defalarca bıçaklanan ve yakılan cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının gasp edildiği, kolundaki 3 altın bilezik ile bir miktar altınının gasp edildiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:03
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        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
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        Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

        VÜCUDUNDA 8 BIÇAK DARBESİ SAPTANDI

        AA'daki habere göre ihbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

        KOLUNDAKİ 3 BİLEZİĞİ GASP ETMİŞLER

        Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasp ederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

        ZANLILAR ARANIYOR

        Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

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