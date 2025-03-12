Fenerbahçe Rangers karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Perşembe akşamı (yarın) saat 23.00'te Rangers'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İskoçya'da çeyrek final bileti arayacak. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Rangers karşısında Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselme ihtimalleri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak.
İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13 Mart Perşembe akşamı (yarın) TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 3-1 kaybederek tur şansını zora sokmuştu.
Peki Fenerbahçe, İskoçya'da oynanacak rövanşta nasıl tur atlar? İşte ihtimaller:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 3 veya daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda...
Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.