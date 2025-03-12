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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Rangers karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Rangers karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Perşembe akşamı (yarın) saat 23.00'te Rangers'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İskoçya'da çeyrek final bileti arayacak. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Rangers karşısında Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselme ihtimalleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:36
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak.

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        İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13 Mart Perşembe akşamı (yarın) TSİ 23.00'te başlayacak.

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        Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 3-1 kaybederek tur şansını zora sokmuştu.

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        Peki Fenerbahçe, İskoçya'da oynanacak rövanşta nasıl tur atlar? İşte ihtimaller:

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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 3 veya daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda...

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        Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

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        Uzatmalar, 15'er dakikalık iki devre şeklinde oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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        Ev sahibi Rangers'a ise her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

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