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        Haberler Gündem Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı

        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı

        Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu, sahur buluşmalarında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve sanatçıları bir araya getirdi. Bilal Erdoğan, sanatçılarla birlikte sahneye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:46
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        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
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        İstanbul'da bulunan ve anaokulundan itibaren çocuklara müzik eğitimi veren Palet Okulları, Ramazan ayında özel bir sahur buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olma özelliğini taşıyan okulda düzenlenen sahur programına, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve birçok ünlü sanatçı katıldı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da sahurda yer alan isimler arasındaydı.

        MÜZİK ZİYAFETİ

        Sahur yemeğinin ardından Bilal Erdoğan, Oğuzhan Koç, Köfn grubundan Salman Tin, Sefo ve Siyam gibi tanınmış sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Katılımcılar, Türk müziğinin sevilen eserleriyle keyifli bir gece geçirdi.

        PALET OKULLARI

        Palet Okulları, erken yaşlardan itibaren çocukların müzikle tanışmasını ve Türk müziği kültürünü öğrenmesini amaçlayan bir eğitim kurumu olarak biliniyor. Okul, geleneksel Türk müziği enstrümanlarının öğretilmesinin yanı sıra, öğrencilere müzik teorisi ve uygulamalı dersler de sunuyor.

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