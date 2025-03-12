Lucas Torreira'dan yeni aşk iddiası

Lucas Torreira, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Torreira'nın adı, şimdi de sosyal medya fenomeni Duygu German ile anılıyor.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, geçtiğimiz ağustos ayında ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Hatta çiftin evlilik yolunda olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ikili, birbirlerini yeniden sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan fotoğraflarını sildi.

REKLAM Devrim Özkan da katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullanarak ayrılığı doğrulamıştı.

İkilinin yolları tamamen ayrılmış gibi görünürken, Devrim Özkan’ın yaklaşık bir ay önce basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özkan, hakkında çıkan bu haberleri İngilizce bir açıklama yaparak net bir şekilde yalanlamıştı.

Son olarak Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusunun bulunduğu bir sosyal medya paylaşımı, Duygu German ile aşk yaşadığı yönündeki söylentileri gündeme taşıdı. REKLAM

Lucas Torreira ile Duygu German’ın birbirlerini takip etmeye başlaması, iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak konuya ilişkin henüz her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.