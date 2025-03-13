Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kemal Armağan kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 cinayet işledi yakalandı | Son dakika haberleri

        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!

        Interpol tarafından kasten adam öldürmek suçundan 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken İzmir'de önceki gün polisin yaptığı rutin kontrolde sahte kimlikle yakalanan 43 yaşındaki Kemal Armağan'ın, Moldova ve Kahramanmaraş'ta 3 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Armağan'ın öldürdüğü, soy isimleri Eren olan 3 maktulün kuzen olduğu ve 2012'de kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için cinayetleri işlediği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 13.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aranan kişilere yönelik uygulamada şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        INTERPOL TARAFINDAN 10 YILDIR ARANIYORDU

        Ekipler, yaptıkları incelemede kimliğinin sahte olduğu tespit edilen şüphelinin, Interpol tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle 10 yıldır aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğunu belirledi.

        K.MARAŞ'TA 2 CİNAYET İŞLEDİ

        Kemal Armağan, Moldova'da, İzzet Eren'i öldürdükten sonra kameralara böyle yansımıştı.
        Kemal Armağan, Moldova'da, İzzet Eren'i öldürdükten sonra kameralara böyle yansımıştı.

        Kemal Armağan'ın, İngiltere’de "Bombacılar" adlı çete içerisinde yer aldığı tespit edildi. Armağan'ın, 2015 yılında Behzat Eren'i Kahramanmaraş Elbistan'da, 2020 yılında ise İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i susturucu takılı tabancayla öldürdüğü belirlendi.

        MOLDOVA'DA DA ÖLDÜRDÜ

        İşlediği suç ve cinayetler bununla da sınırlı kalmadı. Kemal Armağan’ın son olarak 2024 yılında Londra'daki "Tottenham Boys" çetesi lideri İzzet Eren’i, Moldova’nın başkenti Kişinev’de kafasına 3 el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

        KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

        Kemal Armağan'ın öldürdüğü, soy isimleri Eren olan 3 kişinin kuzen olduğu ve 2012'de kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için cinayetleri işlediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemal Armağan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım