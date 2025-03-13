Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
Interpol tarafından kasten adam öldürmek suçundan 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken İzmir'de önceki gün polisin yaptığı rutin kontrolde sahte kimlikle yakalanan 43 yaşındaki Kemal Armağan'ın, Moldova ve Kahramanmaraş'ta 3 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Armağan'ın öldürdüğü, soy isimleri Eren olan 3 maktulün kuzen olduğu ve 2012'de kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için cinayetleri işlediği öğrenildi.
Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aranan kişilere yönelik uygulamada şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
INTERPOL TARAFINDAN 10 YILDIR ARANIYORDU
Ekipler, yaptıkları incelemede kimliğinin sahte olduğu tespit edilen şüphelinin, Interpol tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle 10 yıldır aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğunu belirledi.
K.MARAŞ'TA 2 CİNAYET İŞLEDİKemal Armağan, Moldova'da, İzzet Eren'i öldürdükten sonra kameralara böyle yansımıştı.
Kemal Armağan'ın, İngiltere’de "Bombacılar" adlı çete içerisinde yer aldığı tespit edildi. Armağan'ın, 2015 yılında Behzat Eren'i Kahramanmaraş Elbistan'da, 2020 yılında ise İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i susturucu takılı tabancayla öldürdüğü belirlendi.
MOLDOVA'DA DA ÖLDÜRDÜ
İşlediği suç ve cinayetler bununla da sınırlı kalmadı. Kemal Armağan’ın son olarak 2024 yılında Londra'daki "Tottenham Boys" çetesi lideri İzzet Eren’i, Moldova’nın başkenti Kişinev’de kafasına 3 el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.
KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ
Kemal Armağan'ın öldürdüğü, soy isimleri Eren olan 3 kişinin kuzen olduğu ve 2012'de kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için cinayetleri işlediği öğrenildi.