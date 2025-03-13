Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aranan kişilere yönelik uygulamada şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede kimliğinin sahte olduğu tespit edilen şüphelinin, Interpol tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle 10 yıldır aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğunu belirledi.

Kemal Armağan'ın, İngiltere’de "Bombacılar" adlı çete içerisinde yer aldığı tespit edildi. Armağan'ın, 2015 yılında Behzat Eren'i Kahramanmaraş Elbistan'da, 2020 yılında ise İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i susturucu takılı tabancayla öldürdüğü belirlendi.

MOLDOVA'DA DA ÖLDÜRDÜ

İşlediği suç ve cinayetler bununla da sınırlı kalmadı. Kemal Armağan’ın son olarak 2024 yılında Londra'daki "Tottenham Boys" çetesi lideri İzzet Eren’i, Moldova’nın başkenti Kişinev’de kafasına 3 el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

Kemal Armağan'ın öldürdüğü, soy isimleri Eren olan 3 kişinin kuzen olduğu ve 2012'de kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için cinayetleri işlediği öğrenildi.