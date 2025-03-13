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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid turladı: Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! - Futbol Haberleri

        Real Madrid turladı: Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı oynanan 4 maçla sona erdi. Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund ve Aston Villa çeyrek final biletini alan takımlar oldu. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 01:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 01:49
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        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale giden son biletleri alan ekipler belli oldu. İşte günün sonuçları...

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        REAL MADRID PENALTILARDA TURLADI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

        İlk maçı evinde 2-1 kazanan Real Madrid, Riyadh Air Metropolitano'daki maçta Arsenal'e normal sürede 1-0 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti.

        Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltıları 4-2 kazanan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Seri penaltı atışında Atletico Madridli Julian Alvarez'in golü, topa iki kez dokunduğu için iptal oldu.

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        ARDA GÜLER KULÜBEDE TAMAMLADI

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

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        DORTMUND TEK FARKLA TURLADI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

        1-1 biten ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund, Lille'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

        SALİH ÖZCAN OYUNA GİRDİ

        Milli oyuncumuz Salih Özcan, Borussia Dortmund adına mücadeleye 86. dakikada dahil oldu.

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        ARSENAL 9 GOLLE ÇEYREK FİNALDE!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Arsenal, sahasında PSV ile karşı karşıya geldi.

        İlk maçı Hollanda'da 7-1 kazanan Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki maçta PSV ile 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

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        ASTON VILLA İKİ MAÇTA DA GALİP!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

        Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, 3-1'in rövanşında Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

        Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Aston Villa, çeyrek finalde PSG ile karşılaşacak.

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        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

        PSG - Aston Villa

        Barcelona - Borussia Dortmund

        Bayern Münih - Inter

        Arsenal - Real Madrid

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