Real Madrid turladı: Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı oynanan 4 maçla sona erdi. Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund ve Aston Villa çeyrek final biletini alan takımlar oldu. İşte gecenin sonuçları...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale giden son biletleri alan ekipler belli oldu. İşte günün sonuçları...
REAL MADRID PENALTILARDA TURLADI!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti.
İlk maçı evinde 2-1 kazanan Real Madrid, Riyadh Air Metropolitano'daki maçta Arsenal'e normal sürede 1-0 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltıları 4-2 kazanan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.
Seri penaltı atışında Atletico Madridli Julian Alvarez'in golü, topa iki kez dokunduğu için iptal oldu.
ARDA GÜLER KULÜBEDE TAMAMLADI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
DORTMUND TEK FARKLA TURLADI!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
1-1 biten ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund, Lille'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
SALİH ÖZCAN OYUNA GİRDİ
Milli oyuncumuz Salih Özcan, Borussia Dortmund adına mücadeleye 86. dakikada dahil oldu.
ARSENAL 9 GOLLE ÇEYREK FİNALDE!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Arsenal, sahasında PSV ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı Hollanda'da 7-1 kazanan Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki maçta PSV ile 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.
ASTON VILLA İKİ MAÇTA DA GALİP!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, 3-1'in rövanşında Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Aston Villa, çeyrek finalde PSG ile karşılaşacak.