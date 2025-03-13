ABD Başkanı Donald Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu

"Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, kimsenin Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu.

Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına konuştu.

Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek kendisi yanıtladı.

Trump, "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye konuştu.

TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI

ABD Başkanı Trump, Şubat ayı başında Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze planını paylaşmıştı ve Trump'ın bu planına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

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Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yapılacak yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.

Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu tekrarlayarak, "Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar." demişti.

"Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diyen Trump, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve "(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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61 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardımların girişini kısıtlıyor.