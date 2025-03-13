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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde kameraya alan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 08:26 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:55
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        'Gizli' sapık yakalandı!
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        Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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