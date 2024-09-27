Galatasaray'da çimlere "hastalık" önlemi!

Birkaç yıl önce hibrit çim sistemine geçen Galatasaray'ın mevcut zemininin UEFA ve FIFA standartlarına göre "oynanabilir" durumda olduğu ve FIFA kriterlerini karşıladığı öğrenildi. Zemindeki hastalığı kontrol altına almak ve zemini iyileştirmek için yapılan işlemlerin, çim görüntüsünde bozulmaya neden olduğu, ancak bu durumun oyunu etkilemediği belirtildi.

Galatasaray yetkilileri, gelecekte benzer sorunların önüne geçmek adına bazı önlemler aldı. Kulübün elindeki suni güneş ışık ünitelerinin ampullerinin 2024 yılı itibariyle kullanım ömrünü dolduracağı, bu üniteler için uygun ampullerin artık üretilmediği öğrenildi. Stat mimarisi nedeniyle yeterli güneş alamayan Galatasaray, LED teknolojisiyle üretilen yeni suni güneş ışık üniteleri için sipariş verdi.

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