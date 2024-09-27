Naomi Campbell, ödülünü gözyaşlarıyla aldı
Kurucusu olduğu hayır kurumunun yolsuzluk soruşturması sonucu 5 yıl boyunca hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edilen Naomi Campbell, bu kararın ardından Fransa tarafından onurlandırılırken gözyaşlarını tutamadı. Fransız Kültür Bakanlığı'nın nişanla onurlandırdığı ünlü model, gözyaşlarına boğuldu
Ünlü İngiliz model Naomi Campbell, Fransız Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı ile onurlandırıldı. 54 yaşındaki İngiliz model, Fransa Kültür Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı Ödül Töreni'nde konuşmasını ağlayarak yaptı.
Prestijli ödül etkinliğinde Naomi Campbell, yeşil kurdeleli madalyonunu Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'den aldı.
Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı, Fransa'da Kültür Bakanlığı tarafından 2 Mayıs 1957'den bu yana veriliyor. Sanata, edebiyata veya bu alanların yayılmasına yapılan önemli katkıların tanıtılması amacını taşıyor.
Fransız hükümetinin bu nişan için yönergeleri, nişanı alacak kişinin en az 30 yaşında olmasını, Fransız medeni hukukuna saygı duymasını ve Fransız kültürel mirasının zenginleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmasını gerektiriyor.
Etkinlikte gözyaşları içinde konuşan Naomi Campbell, ailesine hitaben; "Sizler benim temelimsiniz ve sarsılmaz desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Ayrıca bu moda işinde seçilmiş bir aile kurdum, bazılarının bizim çok kararsız olduğumuzu söyleyeceği yer. Bunun doğru olmadığını söyleyebilirim" dedi.
"Bana rehberlik eden akıl hocalarım ve iş ortaklarım, bana olan güveniniz çok değerliydi. Hayata vizyon katan tasarımcılar, fotoğrafçılar, stilistler, saç ve makyaj sanatçıları; sanatçılığınız kariyerimi şekillendirdi ve derinden minnettarım" diyen Naomi Campbell, Fransızca teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Naomi Campbell'in nişanla onurlandırılmasından hemen önce, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşu 'Fashion For Relief'in yetersiz mali yönetimle kötü bir şekilde yönetilmesi' kararıyla beş yıl boyunca İngiltere ve Galler'de hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edildi.
Bölgedeki yardım kuruluşlarını kayıt altına alan ve düzenleyen Yardım Kuruluşları Komisyonu, 'Fashion for Relief'in mali faaliyetlerine yönelik yaptığı 3 yıllık bir soruşturmanın ardından 'birden fazla suistimal ve/veya kötü yönetim' vakası bulduğunu açıkladı. Yardım kuruluşunun toplam harcamalarının yalnızca yüzde 8,5'inin 2016'dan itibaren altı yıllık bir dönemde yardım kuruluşlarına bağış olarak gittiği tespit edildi.
Naomi Campbell, basına yaptığı açıklamada, hayır kurumunun kontrolünün kendisinde olmadığını, yönetimin profesyoneller tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Ünlü model, "Neyi ve nasıl yaptığımı bulmak için soruşturma yürütüyoruz. Yaptığım her şey ve topladığım her kuruş hayır kurumlarına gidiyor" ifadesini kullandı.