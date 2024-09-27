Naomi Campbell, ödülünü gözyaşlarıyla aldı

"Bana rehberlik eden akıl hocalarım ve iş ortaklarım, bana olan güveniniz çok değerliydi. Hayata vizyon katan tasarımcılar, fotoğrafçılar, stilistler, saç ve makyaj sanatçıları; sanatçılığınız kariyerimi şekillendirdi ve derinden minnettarım" diyen Naomi Campbell, Fransızca teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Naomi Campbell'in nişanla onurlandırılmasından hemen önce, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşu 'Fashion For Relief'in yetersiz mali yönetimle kötü bir şekilde yönetilmesi' kararıyla beş yıl boyunca İngiltere ve Galler'de hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edildi.