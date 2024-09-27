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        Haberler Spor Futbol Milli Takım UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - UEFA ülke puanı neden önemli ? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        UEFA Avrupa Ligi'nde haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattık. Beşiktaş, Ajax'a 4-0 mağlup olurken Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK (3-1) engelini sorunsuz geçti. Fenerbahçe ise Union Saint Gilloise takımını 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya 4 takımla yoluna devam ediyor. İşte ülke puanındaki son durumumuz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:13
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        Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında...

        UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta maçlarına çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe, konuk ettikleri rakiplerini yenmeyi başarırken Beşiktaş, Ajax deplasmanında farklı bir yenilgi aldı. 3'te 2 sonrası gözler ülke puanına çevrildi.

        Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti.

        2

        Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya...

        Takipte olduğumuz rakibimiz Çekya'nın temsilcilerinden Slavia Prag, Ludogorets'i 2-0'la geçti. Plzen ise son dakikada bulduğu golle Frankfurt karşısında 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Böylece Çekya, haftayı 1 galibiyet - 1 beraberlikle kapattı.

        Yeni sezonda Avrupa kupalarında 4 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi. Çekya takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına yüksek katkı yapıp Türkiye'yi geçti.

        3

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        4

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması

        1- İngiltere - 90,589

        5

        2- İtalya - 80,231

        6

        3- İspanya - 75,132

        7

        4- Almanya - 72,910

        8

        5- Fransa - 60,379

        9

        6- Hollanda - 55,733

        10

        7- Portekiz - 51,816

        11

        8 - Belçika - 45,000

        12

        9- Çekya - 39,850

        13

        10- TÜRKİYE - 36,900

        14

        11- Norveç - 32,000

        15

        12- Avusturya - 31,000

        16

        13- İsrail - 30,625

        17

        14- İsviçre - 29,975

        18

        15- Danimarka - 29,575

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