Amber Heard'ün üç çocuklu hayatı

Haberi duyururken Heard, "Dört yıl önce çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımla yapmak istedim. Kadınlar olarak kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin ne kadar radikal bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım, beşik sahibi olmak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya ulaşırız" demişti.