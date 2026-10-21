Fon gelişmelerinden sonra BES'e 60 bin yeni katılımcı geldi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, geçen yıla oranla artış oranı düşmüş olsa da yatırım fonlarındaki olumsuzlukların konuşulmaya başlandığı temmuz ayından bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) her gün yaklaşık bin, toplamda ise net 60 bin yeni katılımın bulunduğunu kaydetti. Sistemdeki katılımcı artışının geçen yıl 600 bin civarında olduğunu rakamın bu yıl 350 bine indiğini anlatan Sincek, "BES 25'inci yılında Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte 18 milyon kişi sisteme girmiş durumda. Emeklilik yaşı gelenler, bu hakkını kullanmak isteyenler var. Hatta sektör artık özel sağlık sigortasını da BES ile birleştirdi. Siz birikiminizi sistemde tutmaya devam ederseniz şirketler size hediye olarak sağlık sigortası hakkı sağlıyor" dedi.

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131 FON İLE BES'İN BAĞLANTISI YOK

BES katılımcılarının amaçlarının tasarruflarını emeklilik döneminde kullanmak olduğunun altını çizen Sincek, global piyasalardaki gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarındaki düşüş ve yurtiçinde yatırım fonlarına ilişkin gelişmeler nedeniyle başta hisse fonları olmak üzere fon getirilerinin etkilendiğini anlattı. Sincek, 15 emeklilik şirketinin kontrolündeki 400'ü aşkın fonun sorunlu olan 131 fon ile hiç bir ilgisinin olmadığının otoriteler tarafından görüldüğünü ifade ederek, "O yüzden içimiz rahat. Sektör olarak basiretli kararlar vermişiz. Tabii ki borsa endeksi 14 bin 500'lerden 12 binin altına düştü. Bizim şirket olarak hisse fonumuzun performansı yıllık yüzde 50'lerden yüzde 30'lara düştü. Sektörün büyüklüğü 2 trilyon 660 milyar liraya gelmişti. Son gelişmelerin ardından 2 trilyon 570 milyar liraya indi" diye konuştu.

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HİSSE AĞIRLIĞI ARTIRILABİLİR

Diğer yandan fon sepetinde hisse senedi ağırlığı olmayanlar için bu büyük geri çekilmenin bir şans olabileceğini kaydeden Sincek, "Bu seviyeden hisse ağırlığı artırılabilir" şeklinde konuştu. Sincek BES'te 25 yıllık dönemde güveni zedeleyecek herhangi bir gelişme yaşanmadığını da dile getirerek şunları kaydetti: "Fon içerikleri de aşırı risk almaya müsaade etmiyor. Her bir fonun denetim mekanizması bulunuyor. İki aşamalı güvenlik duvarı bulunuyor."