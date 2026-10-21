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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!

        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!

        Adana'da insanın kanını donduran bir kadın cinayeti işlendi. Olayda, 22 yaşındaki Sevda Dinler, arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 16:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!

        Adana'nın Kozan ilçesinde Sevda Dinler (22), arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı’nda meydana geldi. G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartışmaya başladı.

        Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru G.F.'yi, müdahale ederek yakaladı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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        AİLESİYLE PİKNİKTEYKEN VURULDU

        İHA'nın haberine göre de 22 yaşındaki Sevda Dinler, ailesi ile piknik yaparken tüfekle vurularak öldürüldü. Genç kızı rahatsız ettiği iddiasıyla hakkında şikayet ve uzaklaştırma kararı bulunduğu öne sürülen şüpheli G.F., kaçmaya çalışırken sivil jandarma personeli tarafından yakalandı.

        Olay, Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'ndeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobille mesire alanına gelen 42 yaşındaki G.F., ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan Sevda Dinler'e tüfekle ateş etti. Genç kız ağır yaralanırken olay sırasında mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinler'in daha önce aynı mahallede yaşadığı belirtilen G.F. hakkında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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