20 gündür entübe! Sıla bebek için endişelendiren açıklama! Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darp edilen Sıla bebeğin sağlık durumu hakkında endişelendiren bir açıklama geldi. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz yaptığı açıklamada, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 27.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:41 facebook

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