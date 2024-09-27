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        Haberler Magazin Pedro Alonso O'choro, İstanbul sokaklarında görüntülendi - Magazin haberleri

        Pedro Alonso O'choro, İstanbul sokaklarında görüntülendi

        İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, İstanbul sokaklarında gezerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:04
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        'Berlin' İstanbul sokaklarında
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        'Berlin' ve 'La Casa de Papel' gibi dijital platformlarda yayımlanan dizilerle dikkatleri üzerine çeken Pedro Alonso O'Choro, bir kez daha İstanbul'a geldi.

        Önceki gün bir mekan çıkışında gazetecilere İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen İspanyol oyuncu, fırsat buldukça kendisini İstanbul'a atıyor.

        Pedro Alonso O'choro, en son İstanbul sokaklarında görüntülendi. Ayrıca 53 yaşındaki oyuncu, seyyar bir kestanecinin önünde sıra bekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Pedro Alonso Ochoro
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