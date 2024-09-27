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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı vefat etti | Son dakika haberleri

        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in kızı vefat etti!

        Isparta'da, 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 35 yaşındaki kızı Mürüvvet Başdeğirmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:51
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        Isparta Belediye Başkanı'nın kızı vefat etti!
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        Isparta'da olay, 13 Mayıs 2023 tarihinde, merkeze bağlı Deregümü köyünde bulunan at çiftliğinde meydana gelmişti. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen (35) dengesini kaybederek düşmüştü.

        TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

        Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.
        Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre; ağır yaralanan Başdeğirmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

        1.5 YIL SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yaklaşık 1 buçuk yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        AA'da yer alan habere göre Başdeğirmen'in cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

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        #ısparta
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