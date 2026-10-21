Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry sözleriyle tartışma yarattı: Bazı insanlar işlerin yolunda gitmesini istemiyor

        Prens Harry sözleriyle tartışma yarattı: Bazı insanlar işlerin yolunda gitmesini istemiyor

        Kraliyet ailesinin Umman Sultanı'nı ağırlamasını gölgede bırakan Prens Harry röportajı, İngiliz basınının manşetlerinde. Harry, ailesiyle barışma arzusunu dile getirirken, ağabeyini ima ettiği düşünülen sözleriyle tartışma yarattı. Sözcüsü, Harry'nin sözlerini hızla düzeltmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tartışma yarattı

        Prens Harry, kraliyet ailesinin dün Umman Sultanı'nı Windsor'da ağırlamasını gölgede bırakacak röportajıyla gündeme geldi.

        Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate'in, karşılama töreni sonrasında Windsor Kalesi'nde Umman Sultanı ile özel bir öğle yemeği için bir araya gelmelerinin ardından, Harry'nin GQ dergisiyle yaptığı 42 dakikalık röportaj ortaya çıktı.

        RÖPORTAJ, KRALİYET TÖRENİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

        Harry'nin İngiltere'ye döndükten sonra verdiği ilk röportaj, babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William'ın, eşleriyle birlikte verdikleri kraliyet davetinden daha fazla konuşuldu.

        Sussex Dükü Harry, ailesiyle barışmanın kendisi için en önemli şey olduğunu söylerken, bir yandan da araları bozuk olan ağabeyine gönderme yaparak, "Bazı insanlar işlerin yolunda gitmesini istemiyor" dedi.

        REKLAM

        "Dünyada olup biten her şeye rağmen en önemli şey uzlaşmaktır" mesajını veren Harry, "kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar" ve "çocuklar ile ebeveynleri arasındaki kopuk ilişkiler"in, insanlarla konuştuğunda sık sık gündeme gelen son derece anlaşılabilir bir konu olduğunu söyledi.

        "İnsanlar bize bakıp 'Bunu nasıl çözeceksiniz?' diyorlar" ifadesini kullanan Prens Harry, "Bazıları bunun işe yaramasını istemiyor. Ben işe yaramasını istiyorum" diye ekledi.

        KARDEŞLER DÖRT YILDIR KÜS

        Harry ve William kardeşler, dört yıldır konuşmuyor. 2020'de kraliyet ailesinin üst düzey görevlerinden ayrıldıktan sonra eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Harry, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayarak aralarındaki uçurumu daha da büyüttü.

        Harry'nin 2023'te yayımlanan anı kitabı 'Spare' (Yedek), ilişkileri yeni bir uzlaşmazlık noktasına taşıdı. Harry, ağabeyini, eşi Meghan Markle'ın "zor" olması nedeniyle çıkan bir tartışmada kendisini yere fırlatmakla suçladı.

        REKLAM

        "BARIŞMAK İSTİYORUM"

        Röportajında, "Yaralar sonsuza dek kalır" diyen 42 yaşındaki Harry, geçmişi geride bırakma çağrısı yaparak, "Bunu herkese tavsiye ederim. Bana göre, dünyada ve insanların hayatlarında zaten yeterince dram var, aileyle ilgili sorunlarla uğraşmaya gerek yok" dedi.

        Prens Harry, babası ve ağabeyiyle olan karmaşık ilişkilerinden dolayı üzüntü duyduğunu ancak uzlaşmak istediğini söyledi.

        SÖZCÜDEN APAR TOPAR DÜZELTME

        Röportajın yayımlanmasından saatler sonra, Prens Harry'nin sözcüsü, "bazı insanların barışmak istemediğini" söylerken ağabeyi William'ı kastetmediğini belirtti. Çünkü Harry'nin sözleri, göndermenin kime yönelik olduğu konusundaki spekülasyonları artırmıştı.

        Sözcü, "Bu sözler kesinlikle ağabeyine veya ailesinin herhangi bir başka üyesine yönelik bir eleştiri amacı taşımamıştır. Bu yorum genel bir bağlamda yapılmış olup, hiçbir şekilde ailesini hedef almamıştır" dedi.

        Buckingham Sarayı ve Kensington Sarayı sessizliğini korurken, Daily Mail gazetesi, üst düzey kraliyet yetkililerinin, Harry'nin barışma çağrılarından uzun zamandır bıkmış durumda olduğunu yazdı.

        Harry'nin eylül ayı sonlarında kaydedilen ancak dün yayımlanan röportajının, kraliyet ailesinin geleneksel olarak kişisel konular hakkında konuşmaktan hoşlanmadığı gerçeği göz önünde bulundurulunca, aile ilişkilerini yatıştırmaya pek yardımcı olmayacağı düşünüldü.

        REKLAM

        2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte ağustos ayında İngiltere'ye döndü. Çiftin İngiltere'ye taşınmasının ardından kraliyet adına, statülerine ilişkin bir mektup yayımlanarak şu ifadelere yer verildi:

        "Bilindiği üzere Dük ve Düşes, Ocak 2020'de hükümdar adına temsil görevlerini yerine getirmekten çekilmiş ve kraliyet ailesinin resmi görevlerini sürdüren üyeleri arasından ayrılmıştır.

        Kraliyet ailesinin resmi görevlerini yerine getiren üyelerinin üstlendiği devlet ve kraliyet görevlerinden farklı olan bu statü, çifte mali bağımsızlık ve mahremiyetlerini istedikleri şekilde koruma konusunda kişisel özgürlük sağlamaktadır. Bu statüye tam anlamıyla saygı gösterilmeye devam edilecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bitlis'te asırlık pekmez geleneği

        Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köy ve mezralarda üzüm hasadının sona ermesiyle pekmez mesaisi başladı. Köylülerin imece usulü hazırladığı doğal üzüm pekmezi, dedelerinden miras geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Üretici Erkan Özer, pekmezi, büyük emekle hazırlayıp Türkiye'nin değişik illerinde satış...
        #Prens Harry
        #Kral Charles
        #Prens William
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        Tartışma yarattı
        Tartışma yarattı
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        7'ye katlıyor
        7'ye katlıyor
        3 kişi gözaltında! Galvaniz fabrikasında feci ölüm
        3 kişi gözaltında! Galvaniz fabrikasında feci ölüm