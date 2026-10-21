Prens Harry sözleriyle tartışma yarattı: Bazı insanlar işlerin yolunda gitmesini istemiyor

Prens Harry, kraliyet ailesinin dün Umman Sultanı'nı Windsor'da ağırlamasını gölgede bırakacak röportajıyla gündeme geldi.

Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate'in, karşılama töreni sonrasında Windsor Kalesi'nde Umman Sultanı ile özel bir öğle yemeği için bir araya gelmelerinin ardından, Harry'nin GQ dergisiyle yaptığı 42 dakikalık röportaj ortaya çıktı.

RÖPORTAJ, KRALİYET TÖRENİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Harry'nin İngiltere'ye döndükten sonra verdiği ilk röportaj, babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William'ın, eşleriyle birlikte verdikleri kraliyet davetinden daha fazla konuşuldu.

Sussex Dükü Harry, ailesiyle barışmanın kendisi için en önemli şey olduğunu söylerken, bir yandan da araları bozuk olan ağabeyine gönderme yaparak, "Bazı insanlar işlerin yolunda gitmesini istemiyor" dedi.

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"Dünyada olup biten her şeye rağmen en önemli şey uzlaşmaktır" mesajını veren Harry, "kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar" ve "çocuklar ile ebeveynleri arasındaki kopuk ilişkiler"in, insanlarla konuştuğunda sık sık gündeme gelen son derece anlaşılabilir bir konu olduğunu söyledi.

"İnsanlar bize bakıp 'Bunu nasıl çözeceksiniz?' diyorlar" ifadesini kullanan Prens Harry, "Bazıları bunun işe yaramasını istemiyor. Ben işe yaramasını istiyorum" diye ekledi.

KARDEŞLER DÖRT YILDIR KÜS

Harry ve William kardeşler, dört yıldır konuşmuyor. 2020'de kraliyet ailesinin üst düzey görevlerinden ayrıldıktan sonra eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Harry, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayarak aralarındaki uçurumu daha da büyüttü.

Harry'nin 2023'te yayımlanan anı kitabı 'Spare' (Yedek), ilişkileri yeni bir uzlaşmazlık noktasına taşıdı. Harry, ağabeyini, eşi Meghan Markle'ın "zor" olması nedeniyle çıkan bir tartışmada kendisini yere fırlatmakla suçladı.

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"BARIŞMAK İSTİYORUM"

Röportajında, "Yaralar sonsuza dek kalır" diyen 42 yaşındaki Harry, geçmişi geride bırakma çağrısı yaparak, "Bunu herkese tavsiye ederim. Bana göre, dünyada ve insanların hayatlarında zaten yeterince dram var, aileyle ilgili sorunlarla uğraşmaya gerek yok" dedi.

Prens Harry, babası ve ağabeyiyle olan karmaşık ilişkilerinden dolayı üzüntü duyduğunu ancak uzlaşmak istediğini söyledi.

SÖZCÜDEN APAR TOPAR DÜZELTME

Röportajın yayımlanmasından saatler sonra, Prens Harry'nin sözcüsü, "bazı insanların barışmak istemediğini" söylerken ağabeyi William'ı kastetmediğini belirtti. Çünkü Harry'nin sözleri, göndermenin kime yönelik olduğu konusundaki spekülasyonları artırmıştı.

Sözcü, "Bu sözler kesinlikle ağabeyine veya ailesinin herhangi bir başka üyesine yönelik bir eleştiri amacı taşımamıştır. Bu yorum genel bir bağlamda yapılmış olup, hiçbir şekilde ailesini hedef almamıştır" dedi.

Buckingham Sarayı ve Kensington Sarayı sessizliğini korurken, Daily Mail gazetesi, üst düzey kraliyet yetkililerinin, Harry'nin barışma çağrılarından uzun zamandır bıkmış durumda olduğunu yazdı.

Harry'nin eylül ayı sonlarında kaydedilen ancak dün yayımlanan röportajının, kraliyet ailesinin geleneksel olarak kişisel konular hakkında konuşmaktan hoşlanmadığı gerçeği göz önünde bulundurulunca, aile ilişkilerini yatıştırmaya pek yardımcı olmayacağı düşünüldü.

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2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte ağustos ayında İngiltere'ye döndü. Çiftin İngiltere'ye taşınmasının ardından kraliyet adına, statülerine ilişkin bir mektup yayımlanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dük ve Düşes, Ocak 2020'de hükümdar adına temsil görevlerini yerine getirmekten çekilmiş ve kraliyet ailesinin resmi görevlerini sürdüren üyeleri arasından ayrılmıştır.

Kraliyet ailesinin resmi görevlerini yerine getiren üyelerinin üstlendiği devlet ve kraliyet görevlerinden farklı olan bu statü, çifte mali bağımsızlık ve mahremiyetlerini istedikleri şekilde koruma konusunda kişisel özgürlük sağlamaktadır. Bu statüye tam anlamıyla saygı gösterilmeye devam edilecektir."