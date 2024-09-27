Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan ve sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı
Sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle bilinen ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç'un, oyuncu Elçin Sangu’dan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.
'Müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle Elçin Sangu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamerın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını şikâyet dilekçesinde ifade etti.