Florida'da Helene Kasırgası!

Florida'da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran en güçlü fırtınalardan biri olması beklenen Helene Kasırgası'nın iç kesimlere doğru hareket ettiği, çok sayıda can kaybı ve büyük yıkım bırakacağından endişe duyuluyor.



