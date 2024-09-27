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        Haberler Dünya Trump, Ukrayna'ya destek konusundaki tartışmaların ortasında Zelenskiy ile görüşecek | Dış Haberler

        Trump, Ukrayna'ya destek konusundaki tartışmaların ortasında Zelenskiy ile görüşecek

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, ABD'li vergi mükelleflerinin birikimlerini 'kullanmakla' suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği maddi desteğin doğru olmadığını ve göreve gelirse Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızla bitireceğini savunuyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:45
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        Trump, Zelenskiy ile görüşecek
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, ülkesinin Kiev'e desteği konusundaki tartışmaların ortasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.

        ABD basınındaki haberlere göre, Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşananların utanç verici olduğunu ifade ederek, "Bu kadar çok ölüm, bu kadar çok yıkım. Bu korkunç bir şey." dedi.

        Trump, Avrupa'nın, ABD'nin sağladığı mali desteğin sadece küçük bir kısmına katkıda bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, ABD ile Rusya arasındaki coğrafi mesafeye vurgu yaptı.

        Eski ABD Başkanı, New York'taki Trump Tower'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geleceğini duyurdu.

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        Zelenskiy'in ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldiği göz önüne alındığında Trump'ın görüşmeye ilişkin açıklaması sürpriz oldu.

        Biden, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamış ve Kiev'in savaşı kazanmasına yardım etmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

        Karşılıklı eleştirilerin ardından görüşme kararı

        Zelenskiy'nin ziyareti, Demokrat liderlerin Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye yönelik süregelen kararlılığını vurgularken, Trump'ın başkanlığı yeniden kazanması halinde ABD-Ukrayna ilişkilerinde yaşanabilecek olası değişimlere de işaret ediyor.

        Öte yandan, görüşme kararının Trump ile Zelenskiy'nin son dönemde birbirlerini eleştirmelerinin ardından alınması da dikkati çekti.

        Hem Trump hem de Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardıma şiddetle karşı çıkıyor.

        Zelenskiy, 23 Eylül'de The New Yorker dergisine Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin verdiği röportajda, Trump ve Vance'i eleştirmişti.

        Trump'ın Ukrayna ihtilafını nasıl durduracağını bilmediğini ifade eden Zelenskiy, Vance'i "radikal" olarak nitelendirmiş ve Vance'in savaşı bitirme yönündeki planlarının Ukrayna'nın "topraklarından vazgeçmesi" anlamına geldiğini belirtmişti.

        Trump ise 24 Eylül'de Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor." demişti.

        ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak nitelendiren Trump, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor." ifadesini kullanmıştı.

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