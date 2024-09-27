7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"

"BANA SON BİR HAFTALIK SÜREÇTE ÇOK FAZLA AİLE ULAŞTI"

Engelli Hüseyin Timuçin'in ölümüne ilişkin dosyada da yer alan Avukat Rengin Geçen, "Dosyamız basına yansıdıktan sonra bana ulaşan bazı aileler oldu. Bahar da onlardan bir tanesi. Biz Bahar hakkında bir darp raporu aldık. Ardından karakola şikayetçi de olduk. Evrakların toplanmasını ve şikayetimizin devam etmesini bekliyoruz. Bana son bir haftalık süreçte çok fazla aile ulaştı. Bazıları gece yarısı gidip çocuklarını almak istemişler. Nitekim Bahar da alınan bazı çocuklardan birisi. Ailelerin her biri de zaten çocuklarının vücutlarında darp izleri olduğunu söylüyorlar. Ben bu ailelerin tamamıyla görüştüm, hepsi de zaten çocuklar için darp raporu almışlar. Bundan sonraki süreçte de şikayetçi olacaklar" dedi.

"SADECE HÜSEYİN İÇİN DEĞİL, BAHAR VE DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRECEĞİM"

Avukat Geçen, kurum çalışanlarının internet sitesinde sahte yorumlar yaptığını öne sürerek, "Öncelikle bu kurumda çalışan tüm personellerin ayrıca ifadelerinin alınması gerekiyor. Ardından hangi personel özellikle çocuklara şiddet uygulamışsa, onun hakkında bir soruşturma ve devamında kovuşturma yürütülmesi gerekiyor. Ayrıca kurum sahibinin de bu bahsi geçen şiddetten haberi var mı yok mu bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Biz sürecin takipçisiyiz. Ben sadece artık müvekkilim Hüseyin için değil, Bahar için, diğer çocuklar için de mücadeleyi devam ettireceğim. Aslında ölen çocuğumuzdan sonra bu olay bu kadar gün yüzüne çıktı. Biz o zaman da şikayetçi olmuştuk fakat savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar gelmişti. Bunun sebebi de delil yetersizliğiydi. Artık daha fazla delilimiz var. Kovuşturmanın açılmasını temenni ediyoruz bir an önce. Bazı internet sitelerine baktığımızda zaten bizim dosyamız Hüseyin'den önce de birçok şikayet var kurumla ilgili. Bunun yanı sıra kuruma iyi yapılan yorumlar da var yine internet sitelerinde. Fakat biz bunları araştırdığımızda aslında kurumda çalışan insanların bot hesapmış gibi iyi yorumlar yaptığını görüyoruz. Hepsinin isimleri ve soy isimleri mevcut. Dolayısıyla bizim davamızdan önce de zaten devamı gelen bir şikayet süreci oluşmuş. Fakat haberden sonra birçok aile bana ulaştı, her biri gitti çocuklarını aldı ve şikayetçi oldular' şeklinde konuştu.